مفوضية الانتخابات تبحث مع وفد فرنسي الاستعدادات للاستحقاقات القادمة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، بديوان المفوضية في طرابلس، وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية ضم مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وزارة أوروبا والشؤون الخارجية آن قيقن، والمدير العام للشؤون الإدارية والتطوير بالخارجية الفرنسية جوليان ستيمر، رفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهرجا.

وبحث اللقاء مدى جهوزية المفوضية واستعدادها لتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، وعرض للإمكانيات المتاحة للمفوضية من ناحية الموارد البشرية والفنية واللوجستية التي مكنتها من النجاح في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية التي كلفت بها منذ تأسيسها، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات.

وتناول اللقاء الصعوبات والتحديات التي واجهت المفوضية أثناء قيامها بتأدية واجباتها ومسؤولياتها اتجاه تطلعات الليبيين التي تتطلع لإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية والمصداقية وتحتكم إلى المعايير والمبادئ المعمول بها دولياً.

كما ناقش اللقاء سُبل استمرار الدعم الفني كوسيلة للحفاظ علي جاهزية المفوضية لتنفيذ أية استحقاقات تكون نتيجة للتوافقات السياسية ومدى مساهمة الدعم الدولي المقدم للمفوضية عبر بعثة الأمم المتحدة في تعزيز المعارف والمهارات الانتخابية لكوادر الإدارة الانتخابية.