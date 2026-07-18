مفوضية اللاجئين: عودة «829 سوريّاً» من ليبيا إلى بلادهم

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا عودة 829 مواطنًا سوريًا من ليبيا إلى سوريا، ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنظمه المنظمة منذ نوفمبر 2025.

وقالت كبيرة مستشاري العلاقات الخارجية في المفوضية، آن ماري كيريجان ديريش، في تصريحات لموقع “مهاجر نيوز”، إن آخر رحلة ضمن البرنامج نُظمت في السادس من يونيو الماضي، وشملت 52 مواطنًا سوريًا غادروا جوًا من العاصمة الليبية طرابلس إلى دمشق.

وأضافت كيريجان ديريش أن عدد السوريين الذين عادوا خلال العام الجاري بلغ 390 شخصًا، ليرتفع إجمالي عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ انطلاق البرنامج في نوفمبر 2025 إلى 829 شخصًا.

وأوضحت المفوضية أن البرنامج يهدف إلى دعم السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم عبر توفير ترتيبات العودة بشكل منظم وطوعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري عادوا إلى سوريا، إضافة إلى قرابة مليوني نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وتأتي عمليات العودة في ظل تغيرات واسعة شهدتها سوريا خلال المرحلة الأخيرة، مع استمرار جهود المنظمات الدولية لمتابعة أوضاع اللاجئين والنازحين وتوفير الدعم للراغبين في العودة.

هذا وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تنظيم برامج العودة الطوعية للاجئين الراغبين في مغادرة الدول المضيفة والعودة إلى بلدانهم، مع التأكيد على أن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة.

وتستضيف ليبيا أعدادًا من المهاجرين واللاجئين من جنسيات مختلفة، بينهم سوريون، في ظل تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية دفعت بعضهم إلى اختيار العودة إلى بلادهم عبر برامج أممية.