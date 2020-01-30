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مقابل مليون يورو لاعب برشلونة ينتقل إلى روما

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 30 يناير 2020 - 13:47
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إعارة كارليس بيريز إلى روما حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مليون يورو [سبورت]

أعلن نادي برشلونة الإسباني، انتقال لاعبه كارليس بيريز إلى روما على سبيل الإعارة.

وقال برشلونة في بيان رسمي :“اتفاق بشأن إعارة كارليس بيريز إلى روما حتى نهاية الموسم الحالي مقابل مليون يورو. النادي الإيطالي سيتولى دفع راتب اللاعب خلال هذه الفترة، مع خيار شراء إجباري بقيمة 11 مليون يورو + 3،5 مليون كمتغيرات، بينما يحتفظ برشلونة بحق الأسبقية لضم اللاعب إلى صفوفه في حال قرر نادي روما بيعه“.

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اتفاق بشأن إعارة كارلس بيريز إلى روما حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 1 مليون يورو. النادي الإيطالي سيتولى دفع راتب اللاعب خلال هذه الفترة، مع خيار شراء إجباري بقيمة 11 مليون يورو + 3،5 مليون كمتغيرات، بينما يحتفظ برشلونة بحق الأسبقية لضم اللاعب إلى صفوفه في حال قرر نادي روما بيعه

وغرد حساب نادي روما على تويتر معلنا الصفقة :“أهلًا بك في #روما، كارليس بيريز!“.

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