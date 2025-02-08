سوريا.. إسرائل تقصف الجنوب والعثور على «مقبرة جماعية» في حمص

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مستودع للأسلحة في منطقة دير علي في جنوب سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية على مستودع أسلحة تابع لحماس في منطقة دير علي في جنوب سوريا، وكانت الأسلحة المخزنة داخل المستودع مخصصة لتنفيذ اعتداءات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع”.

وأضاف: “تعمل المنظمات الإرهابية الفلسطينية وفي مقدمتها “حماس” مستغلة الأراضي السورية بهدف ترسيخ أنشطة إرهابية بتوجيه إيراني”.

وأكد أن “جيش الدفاع سيواصل العمل لضرب حماس الإرهابية في كل مكان تحاول التموضع فيه وسيتحرك ضد كل محاولة تموضع وتسلح المنظمات الإرهابية لمنع أي تهديد على أمن دولة إسرائيل”.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر إعلامية بالعثور على مقبرة جماعية داخل خزان مياه مهجور بالقرب من بلدة قلعة الحصن في ريف محافظة حمص السورية، وتضم رفات أكثر من 25 شخصا.

وذكرت المصادر أن “المقبرة تقع قرب موقع حاجز أمني سابق كان تابعا للدفاع الوطني والحزب السوري القومي الاجتماعي”.