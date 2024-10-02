مقتل العشرات بالقصف على غزة وإسرائيل تحذّر النازحين من العودة للشمال

يستمر القصف الإسرائيلي على غزة لليوم 362 مخلفا عشرات آلاف القتلى والجرحى، وسط تحذيرات من تل أبيب للنازحين من العودة إلى الشمال.

في السياق، قتل40 فلسطينياً وأصيب العشرات فجر اليوم، جراء قصف إسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن “الطواقم الطبية انتشلت جثامين 40 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء وأنقذت عشرات الجرحى بعد توغل بري وقصف جوي لجيش الاحتلال على المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس وخاصة أحياء معن وقيزان النجار والمنارة”.

وقصفت اسرائيل، في وقت سابق اليوم، “مدرسة ومعهدا للأيتام يؤويان نازحين في مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين، كما قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع.

إلى ذلك، أصدرت إسرائيل تحذيرا للنازحين في قطاع غزة بعدم التحرك نحو شمال القطاع.

وجاء في التحذير الإسرائيلي “أنه يحظر على النازحين جنوب قطاع غزة من تخطي نتساريم باتجاه مدينة غزة أو شمالها.”

هذا وأسفرت الغارات الإسرائيلية على منازل وتجمعات للنازحين في مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه الليلة الماضية، عن وقوع ما لا يقل عن 60 قتيلا وعشرات الجرحى، ليرتفع عدد القتلى منذ السابع من اكتوبر الماضي إلى 41.638 قتيلا و96.460 جريحاً أغلبهم أطفال ونساء.