مقتل جندية إسرائيلية وإصابة 7 آخرين في قصف على قاعدة في صفد

قتلت مجندة في الجيش الإسرائيلي وأصيب 7 آخرون، جراء هجوم صاروخي نفذه حزب الله على موقع إسرائيلي في مدينة صفد صباح اليوم بحسب هيئة الإسعاف الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “مجندة قتلت وأصيب 7 آخرون بينهم 3 بحال الخطر نتيجة الرشقات الصاروخية التي استهدفت صفد”

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الرشقات استهدفت قاعدة القيادة الشمالية.

واوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجرحى السبعة في القصف الذي استهدف الجليل الأعلى جنود إسرائيليون.

في سياق متصل طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعقد اجتماع عاجل، معتبرا إن القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية.

وشدد بن غفير على انه “آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فأن “مجلس الحرب يبحث كيفية الرد على القصف العنيف الذي شنه حزب الله على إسرائيل”.