مقتل عامل في انفجال لغم بمصنع الحديد في السائح

أفادت وزارة الداخلية بمقتل أحد العمال بمصنع الحديد بمنطقة السائح، وإصابة 8 آخرين نقلوا على إثرها إلى المستشفى، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب، وذلك بعد صهر حديد الخردة بأفران المصنع.

وقالت وزارة الداخلية إنّها اتخذت الإجراءات القانونية عبر إخطار النيابة العامة ومركز شرطة “السايح” بمديرية أمن النواحي الأربع بالواقعة، كما تم التحفظ على الشاحنة التي جلبت الخردة وسائقها للتحقيق وجمع المعلومات.

الجدير بالذكر أنّ حوادث انفجار الألغام التي خلفتها مليشيات حفتر بعد اندحارها إبان الهجوم على العاصمة طرابلس، مازالت تحصد أرواح المدنيين، كان آخرها مقتل الطفلين الشقيقين معاذ وفيداء فتح الله موسى أبوراس، إثر انفجار لغم أرضي قرب منزلهما في منطقة عين زارة جنوب طرابلس