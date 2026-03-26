تحذير أممي: أزمة اللاجئين السودانيين قد تتجاوز كارثة سوريا

حذر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان محمد رفعت من أن أعداد اللاجئين الفارين من النزاع في السودان قد تتجاوز قريبًا مستويات اللاجئين السوريين خلال الحرب الأهلية في سوريا، في حال استمرار القتال دون حلول سياسية عاجلة.

ونقلت صحيفة بوليتيكو عن رفعت قوله إن الصراع في السودان يمر بنقطة تحول حرجة، مشيرًا إلى أن التطورات الحالية تذكّر بالمراحل الأولى من الحرب في سوريا عام 2011.

وأضاف أن استمرار النزاع دون خطوات عملية لاحتوائه سيؤدي إلى ارتفاع متسارع في أعداد المهاجرين قسرًا، ما سيشكل ضغوطًا كبيرة على الدول المجاورة ويهدد الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، وهو صراع تسبب في موجات نزوح جماعي وأزمة إنسانية متفاقمة داخل السودان وخارجه.

ومن المقرر أن يناقش مسؤولو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تطورات الوضع في السودان خلال اجتماع يعقد الخميس، بهدف تنسيق الجهود الدولية للوصول إلى حلول إنسانية وسياسية عاجلة لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين.

إدانة أمريكية لقصف مستشفى الضعين

في سياق متصل، أدان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس قصف مستشفى الضعين التعليمي في ولاية شرق دارفور، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأكد بولس في تغريدة عبر منصة إكس أن الجيش السوداني نفذ الهجوم الذي استهدف المستشفى مساء الجمعة الماضي، ما أدى إلى مقتل 64 شخصًا وإصابة نحو 100 آخرين.

ووصف بولس الحادث بأنه مروع، مشيرًا إلى أن المنشأة الطبية أصبحت خارج الخدمة نتيجة القصف، الأمر الذي يحرم المدنيين من الرعاية الطبية الضرورية والمنقذة للحياة.

وأضاف أن أكثر من 2000 شخص فقدوا حياتهم منذ أبريل 2023 نتيجة أكثر من 200 هجوم استهدف مرافق طبية، مؤكدًا أن هذه المنشآت محمية بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يجوز استهدافها.

ودعا بولس أطراف النزاع إلى وقف العنف فورًا وقبول هدنة إنسانية تسمح بإنهاء معاناة الشعب السوداني وتوفير بيئة آمنة لعلاج المصابين.

تفاصيل الهجوم على المستشفى

ووفق مصادر طبية في مستشفى الضعين، أسفر القصف عن سقوط معظم الضحايا داخل أقسام الأطفال والنساء أثناء تلقيهم العلاج، بينما تشير تقارير محلية إلى وجود عدد غير محدد من الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.

وتعد مستشفى الضعين منشأة طبية رئيسية في شرق دارفور، حيث تقدم خدماتها لنحو 3.5 مليون نسمة، بينهم قرابة 900 ألف نازح داخليًا، كما توفر الرعاية الطبية للفئات الأكثر ضعفًا، خاصة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

وأفادت مصادر وشهود عيان بأن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني، في ظل تصاعد العمليات العسكرية خلال الأيام الأخيرة.

وفي وقت لاحق، أكد تقرير صادر عن مختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل أن قصف المستشفى وتدميره جرى بواسطة الجيش السوداني، حيث استند التقرير إلى تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات الاستشعار عن بعد.

هذا ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع نزوح ملايين المدنيين داخل البلاد وخارجها.

وتشير تقارير أممية إلى أن استمرار القتال دون تسوية سياسية يهدد بتفاقم أزمة اللجوء في المنطقة، خاصة في ظل ضعف البنية الإنسانية في الدول المجاورة التي تستقبل موجات اللاجئين.

كما تتزايد المخاوف الدولية من استهداف المنشآت المدنية والطبية في مناطق النزاع، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في السودان.