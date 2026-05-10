مقتل عشرات المدنيين.. مجزرة جديد تهزّ «الكونغو الديمقراطية»

قُتل ما لا يقل عن 69 شخصًا في هجوم مسلح استهدف قرى معزولة في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية محلية.

وأفادت المصادر بأن الهجمات وقعت في مقاطعة إيتوري، إحدى أكثر المناطق اضطرابًا في شرق البلاد، حيث تنشط جماعات مسلحة عدة منذ سنوات، وسط تدهور أمني متواصل.

وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من المدنيين، في وقت تواصل فيه السلطات عمليات التحقق من الحصيلة النهائية وتقييم حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وترجّح السلطات الكونغولية وقوف جماعة “التعاونية من أجل تنمية الكونغو” وراء هذه الهجمات، وهي جماعة مسلحة تنشط في إقليم إيتوري، وارتبط اسمها بعدد من أعمال العنف والهجمات الدامية خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أسابيع من تصاعد أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أعلن مسؤولون محليون خلال أبريل الماضي مقتل أكثر من 30 شخصًا في هجوم نفذه متمردون مرتبطون بتنظيم “داعش” في المنطقة الشرقية من البلاد.

وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية اضطرابات أمنية مزمنة، خصوصًا في المناطق الشرقية، نتيجة انتشار الجماعات المسلحة والصراعات العرقية والتنافس على الموارد الطبيعية، ما تسبب في موجات نزوح واسعة وأزمات إنسانية متكررة.