مقتل قيادي فلسطيني بغارة إسرائيلية في صيدا (فيديو)

قتل القيادي الفلسطيني خليل المقدح، بغارة إسرائيلية استهدفت اليوم الأربعاء، سيارته في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أنه “تم استهداف سيارة خليل المقدح، وهو عميد في حركة “فتح” ويعمل في الجناح العسكري لكتائب شهداء الأقصى، في مخيم عين الحلوة أثناء عبوره من منطقة المية ومية باتجاه مدينة صيدا”.

من جهته، قال شقيق الراحل اللواء في حركة “فتح” منير المقدح: “المستهدف هو شقيقي “خليل المقدح” المسؤول في كتائب شهداء الأقصى، ودماءنا ليست أغلى من دماء إخوتنا اللبنانيين وسنرد في الداخل الإسرائيلي”.

وقبل نحو أسبوعين، قتل الطيران الإسرائيلي في مدينة صيدا، المسؤول في حركة حماس، سامر الحاج، وأسفر التصعيد عبر الحدود عن مقتل 570 شخصاً على الأقل في لبنان، وأعلنت إسرائيل مقتل 22 عسكرياً و26 مدنياً على الأقل منذ بدء التصعيد في أكتوبر الماضي، بينهم 12 في الجولان.