مقتل لاعب فلسطيني مع عائلته بغارات إسرائيلية على غزة

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مقتل الطفل محمد رامز السلطان، لاعب نادي الهلال الرياضي، مع 14 من أفراد عائلته جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة يوم الجمعة.

وقال الاتحاد في بيان عبر حساباته الرسمية إن “الرياضة الفلسطينية تدفع ثمناً باهظاً للعدوان المستمر على القطاع، حيث لم يسلم حتى الأطفال والرياضيون”.

وأشار البيان إلى أن محمد السلطان لحق بزميله في النادي مالك أبو العمرين، الذي قُتل في وقت سابق برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظاره الحصول على مساعدات إنسانية شمال القطاع.

هذا ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تكبّدت الرياضة الفلسطينية خسائر بشرية جسيمة، حيث قُتل عدد من الرياضيين ولاعبي الأندية المحلية، بعضهم أثناء القصف المباشر لمنازلهم وآخرون خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.