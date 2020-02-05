مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء قذائف عناصر حفتر العشوائية

فريق الطب الميداني تعرض للقصف أثناء محاولتهم إسعاف المصابين. [ليبيا الأحرار]

أفاد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، بارتفاع حصيلة قصف عناصر حفتر على منطقة طريق الشوك بصلاح الدين في العاصمة طرابلس، إلى قتيلين من المدنيين بعد وفاة أحد الجرحى.

يأتي ذلك بعد أن أسفرت القذائف العشوائية التي أطلقتها عناصر حفتر، أمس الثلاثاء، عن مقتل شخص مدني وإصابة 5 آخرين، أحدهم توفي اليوم متأثراً بإصابته.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن جثة القتيل عطية وصلت إلى مستشفى طرابلس الطبي مفصولة الرأس نتيجة إصابته.

وأشار الهاشمي إلى أن فريق الطب الميداني تعرض للقصف أثناء محاولتهم إسعاف المصابين قرب مستشفى السكري بمنطقة صلاح الدين.

من جانبه أفاد المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب، بأن عناصر حفتر قصفت منطقة صلاح الدين بـ6 صواريخ عشوائية في خرق جديد لاتفاق الهدنة.

هذا وأُصِيب مدني في الـ3 من فبراير الجاري، جراء سقوط صواريخ عشوائية أطلقتها عناصر حفتر على منطقة أبوسليم، من بين ثلاثة صواريخ سقطت على شارع الشيباني، مخلفة أضرارا مادية في ثلاثة منازل وعشر سيارات بالمنطقة.

كما قُتِل في الـ28 من يناير الماضي، 4 أطفال جراء قصف عناصر حفتر على منطقة الهضبة، اثنان منهما ماتوا مباشرة، والآخران نقلوا إلى العناية، أحدهما توفي بعد ساعة والآخر في اليوم التالي.

وقُتِل مواطن مغربي بشرفة الملاح وأصيب ثلاثة في الــ25 يناير الماضي جراء قذائف عشوائية، وقبلها في اليوم نفسه سقطت على منطقة القاسي بالهضبة قذيفة خلفت ثلاثة مواطنين جرحى.