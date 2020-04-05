مقتل وإصابة جنود عراقيين في هجوم لـ«داعش» بمحافظة الأنبار

أعلن العراق في عام 2017 تحقيق النصر على داعش. [أرشيفية/إنترنت]

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بمقتل 4 جنود بالجيش العراقي، اليوم الأحد، في هجوم لتنظيم داعش على نقطة عسكرية غرب مدينة الرطبة في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

ونقلت “الأناضول” عن ضابط بالجيش العراقي قوله، إن تنظيم داعش هاجم نقطة عسكرية “نقطة تمركز” للجيش العراقي غرب مدينة الرطبة غربي محافظة الأنبار بواسطة أسلحة متوسطة وخفيفة.

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل جميع جنود النقطة العسكرية وعددهم 4، وقيام التنظيم بإحراق النقطة والهرب إلى عمق الصحراء.

من جانبها أفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، في بيان، أن القوات الأمنية تُجري عملية تفتيش، بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي.

يأتي ذلك في حين، يواصل تنظيم داعش هجماته بين الحين والآخر، على القوات العراقية غربي الأنبار وغالبا ما توقع تلك الهجمات خسائر بصفوف قوات الجيش.

وأعلن العراق في عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي والتي تُقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

اقترح تصحيحاً