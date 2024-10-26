مقتل 10 عناصر في حرس الحدود بهجوم جنوب شرقي إيران



أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 10 عناصر في حرس الحدود بهجوم إرهابي استهدف قافلتهم في مدينة تفتان جنوب شرقي إيران.

وذكرت وكالة “مهر نيوز” أن الأنباء الأولية المتعلقة بهذه الحادثة تقول إن “مجموعة من الإرهابيين هاجمت سيارة ضباط حرس الحدود”.

وأضافت: “اشتبك مسلحون مع دورية تابعة لحرس الحدود لشرطة في مدينة تفتان “.

وأشارت إلى توجه طواقم الإسعاف الطبية إلى المكان فور وقوع الحادث الإرهابي وتم نقل المصابين إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج وتبين مقتل 10 أشخاص.

وبحسب بيان “الهلال الأحمر الإيراني”، وقع الحادث الإرهابي على الطريق من جوهركوه إلى بازمان حوالي الساعة 13.00 اليوم.

وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة الداخلية الإيرانية أمرا خاصا للشروع بالتحقيق في حيثيات الهجوم.