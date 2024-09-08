مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب معبر حدودي مع الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه “قتل 3 إسرائيليين في عملية إطلاق النار عند معبر اللنبي “معبر الكرامة” بين الأردن وفلسطين”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن “شخصا أطلق النار باتجاه القوات الإسرائيلية قرب معبر اللنبي على الحدود مع الأردن وأصاب شخصين قبل أن يتم تحييده”.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن “هناك عدة إصابات في المكان”، مشيرة أن “منفذ الهجوم تم تحييده”.

وقال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء حول الهجوم الذي وقع بالقرب من معبر اللنبي الحدودي: “بعد عمليات الإنعاش، حدد مسعفو نجمة داود الحمراء والمسعفون بالتعاون مع القوة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي وفاة ثلاثة رجال يبلغون من العمر حوالي 50 عاما مصابين بطلقات نارية في أجسادهم”.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، ذكرت “أنه تم تحييد منفذ عملية إطلاق النار على طريق قريب من جسر اللنبي”.

ولفتت صحيفة “معاريف” إلى أن القتلى في “عملية معبر الكرامة من عناصر الأمن التابعة لسلطة المعابر الإسرائيلية”، ولفتت إلى أنه “تم تأكيد مقتل منفذ العملية وإغلاق المعبر بالاتجاهين”.

في السياق، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الأحد، أن “الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، بين الضفة الغربية والأردن”.