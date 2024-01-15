مقتل 3 جنود عراقيين بكمين لتنظيم «داعش» في العراق

قتل ثلاثة جنود بالجيش العراقي وأصيب رابع بجروح مساء الأحد في كمين نصبه عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بمحافظة الأنبار غربي العراق، وفق مصدر أمني عراقي.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء “شينخوا” “إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي نصبوا كمينا لقوة من الجيش العراقي بأطراف مدينة حديثة بمحافظة الأنباروأطلقوا النار من أسلحة قناصة على القوة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر بجروح”، لافتا إلى أن القوة “تقوم بنقل مخلفات حربية على طريق يربط محافظتي الأنبار وصلاح الدين”.

وأكد مصدر طبي في مستشفى حديثة العام أن المستشفى استقبل ثلاث جثث لجنود بالجيش العراقي وجريح تمت معالجته.