مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في موجة احتجاجات جديدة بالعراق

أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بارتفاع أعداد ضحايا التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وأوضحت المفوضية في بيان صحفي، أن التظاهرات شهدت مقتل اثنين من المتظاهرين بسبب حالات الاختناق، بينما كان عدد المصابين 966 مصابا، منهم 884 في بغداد، و82 من القوات الأمنية”، مبينة أن المجموع الكامل للإصابات هو 974.

وأشارت إلى قيام المحتجين بحرق مقر حركة عصائب أهل الحق تم حرقه، وكذلك مقر تيار الحكمة، ومقر حزب الدعوة وحركة البشائر أيضا، ومقر حزب الفضيلة ومنظمة بدر، في محافظة المثنى.

كما قام المتظاهرون بحرق مقر حزب الدعوة في محافظة واسط وحرق مبنى محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين واقتحام منزل محافظ واسط.

وأضافت المفوضية أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد.

هذا وأعلنت مصادر محلية من العراق عن أرتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 5 قتلى بعد مقتل 3 في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، بنيران قوات الأمن في اليوم الأول لموجة الاحتجاج الجديدة.

يأتي ذلك في حين أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، باحتدام الاحتجاجات في بغداد ومحافظات أخرى، وإحراق مقار حزبية في الجنوب ومقتل متظاهرين اثنين وإصابة المئات إثر محاولات قوات الأمن تفريق المحتجين.

من جهتها أعلنت السلطات الأمنية العراقية، إلقاء القبض على من وصفته بـ”مندس” بين المتظاهرين في شارع السعدون ببغداد، وهو يحمل مسدسا وكان يُطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وقوات الأمن، وجرى تسليمه إلى قيادة عمليات بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للقضاء.

وتقوم سيارات الإسعاف تواصل نقل المصابين من ساحة التحرير وسط العاصمة، وسط ارتفاع أعداد المصابين.

كما قامت القوات الأمنية بإطلاف قنابل الغاز والرصاص المطاطي بكثافة على المتظاهرين في ميدان التحرير في محاولة لتفريق الاحتجاجات.

وأصيب العشرات منذ الساعات الأولى لانطلاق الاحتجاج صباح اليوم الجمعة، على بوابات المنطقة الخضراء ببغداد لتمتد إلى محافظات أخرى، في مظاهرات تُطالب بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة وتوفير فرص العمل.