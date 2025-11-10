مقتل 6 أشخاص بقصف أمريكي لقوارب في المحيط الهادئ

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قد شنت ضربتين جويتين ضد قاربين تابعين لمنظمات مصنفة إرهابية ومرتبطين بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنهما.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضح هيغسيث أن الضربات تمت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن القاربين كانا يحملان مخدرات ويعبران عبر مسار معروف لتهريب المخدرات في المنطقة.

وأضاف: “تم تنفيذ الضربتين في المياه الدولية، حيث قُتل جميع الأفراد الستة على القاربين، ولم يُصَب أي من القوات الأمريكية بأذى”.

وتأتي هذه الضربات في وقت حساس تشهد فيه منطقة البحر الكاريبي توترًا متزايدًا، خاصة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية مرارًا في شهري سبتمبر وأكتوبر لتدمير قوارب في المنطقة كانت تُستخدم لتهريب المخدرات، ونددت الحكومة الفنزويلية بهذه الإجراءات، معتبرة إياها انتهاكًا للقانون البحري الدولي.