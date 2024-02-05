مقتل 6 عناصر لـ«قسد» بهجوم طائرة مُسيَّرة على قاعدة شرق سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” اليوم الاثنين، مقتل ستة من عناصرها، في هجوم بطائرة مُسيّرة مفخخة استهدف أكاديمية للتدريب بحقل العمر النفطي شرق دير الزور.

ونقلت رويترز عن “قسد” قولها إن ستة من مقاتليها لقوا حتفهم في ضربة بطائرة مسيرة مصدرها مناطق في دير الزور واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.

وذكر مصدران محليان أن الطائرة المسيرة جاءت من منطقة تنشط فيها جماعات متحالفة مع إيران وتشن ضربات بشكل منتظم.

وأضافا أن الطائرة ضربت أكاديمية عسكرية في حقل العمر النفطي الواقع عند قاعدة أمريكية.

وكانت القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور تعرصت لقصف بالصواريخ في نهاية يناير الماضي.

وتعرضت القواعد الأمريكية في سورية و العراق لأكثر من 150 هجوما من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي.