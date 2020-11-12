مقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة في تحطم مروحية بسيناء

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بمقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة إثر تحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية.

وقال المصدر إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن مروحية إسرائيلية تقوم بنقل الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل.

ونقل موقع “إسرائيل تايمز”، عن مصدر إسرائيلي أشار فيه إلى “تحطم طائرة هليكوبتر في صحراء سيناء المصرية تشارك في قوة المراقبة متعددة الجنسيات أسفر عن مقتل 7 أشخاص منهم 5 أمريكيين وفرنسي وتشيكي”.

وبحسب المصدر كان من بين القتلى مراقبين تابعين للقوة متعددة الجنسيات التي تقوم بتنفيذ مهمات دورية في المنطقة.

يُشار إلى أن “قوة المراقبة متعددة الجنسيات” أُسِست بعد عام 1979 على خلفية توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، حيث وقعت كل من مصر وإسرائيل وأمريكا بتاريخ الثالث من أغسطس 1981، على بروتوكول إنشاء تلك القوة، بعد مفاوضات ثلاثية تمخض عنها البروتوكول مع ملحق مرفق به، الذي نُص فيه على أنه مُكمل للبروتوكول نفسه.