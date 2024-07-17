مقتل 9 من الشرطة في معسكر للاجئين السودانيين بإثيوبيا

نقل موقع «الجزيرة نت» عن اللجنة المركزية للاجئين السودانيين بإقليم أمهرة في إثيوبيا أن قوات مسلحة مجهولة هاجمت معسكر «كومر» للاجئين السودانيين، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقتلت 9 من قوات الشرطة.

وشهد المعسكر، الذي يقع في الإقليم المذكور، اشتباكات عنيفة بين قوات مسلحة مجهولة والشرطة الاتحادية الإثيوبية، مما أسفر عن مقتل 9 من أفراد الشرطة وإصابة 4 آخرين بجروح، واختطفت القوات المجهولة باقي أفراد الشرطة واقتادتهم إلى مكان مجهول.

ومنذ العاشر من يونيو 2023، شهد معسكر كومر العديد من الحوادث والانتهاكات بحق اللاجئين، التي تم توثيقها من قِبل المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية والهيئات الحقوقية.