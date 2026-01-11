مصراتة.. القبض على متهمين بحيازة «المخدرات والمؤثرات العقلية»

نجحت فرق التحري والقبض التابعة لفرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مصراتة، في إلقاء القبض على أربعة أشخاص في منطقة الغيران بمدينة مصراتة، بينهم مواطن أردني وثلاثة ليبيين، وفقًا لما أفاد به الجهاز.

وخلال عملية القبض، تم العثور بحوزتهم على ست قطع يشتبه في كونها من مخدر الحشيش، إضافة إلى 91 قرصًا يُشتبه في كونها من أقراص الهلوسة، بحسب بيان الجهاز.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم، وأُحيلوا إلى نيابة مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق القانون.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات في ليبيا، لا سيما في المدن الساحلية مثل مصراتة التي تشهد نشاطًا متزايدًا في هذا المجال.

ويعتبر ضبط المخدرات الدولية والمحلية جزءًا من الاستراتيجية الأمنية للحفاظ على الأمن العام والحد من انتشار المخدرات بين الشباب والمجتمع المحلي.