مكتبة أمريكية تستعيد «كتابا» تمّت تمت استعارته منذ أكثر من قرن

أعلنت مكتبة “كولورادو” في الولايات المتحدة الأمريكية، إعادة رواية لها، بعد أكثر من 100 عام على استعارتها.

وكشفت المكتبة، “أنه تم تسليم رواية “Ivanhoe”، للمؤلف والتر سكوت بعد 105 أعوام من اليوم الذي تمت فيه استعارتها، حيث كان من المفترض أن تعود في 13 فبراير 1919”.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلامية، قالت المكتبة في بيان: “إن امرأة مجهولة أعادت الكتاب في وقت سابق من هذا العام بعد أن عثر عليه شقيقها أثناء تفتيش متعلقات والدتها في كانساس”.

وبحسب المكتبة، “سيتم إيقاف إعارة هذه النسحة من الكتاب لعدم وجود نسخ أخرى لتقديمها وسينتهي به الأمر في متحف محلي.