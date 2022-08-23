مكتب النائب العام يضبط ناشري تسريبات أسئلة الامتحانات الشهادة الثانوية

كشف مكتب النائب العام عن ضبط ناشري أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية مرفقة بأجوبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبيل إجراء الامتحانات بساعات.

وذكر مكتب النائب العام أنّ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات تمكّن تحديد هوية الفاعل الأصلي وضبطه وإحضاره بواسطة أعضاء هيئة الشرطة العاملين في مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية؛ وعلى إثر ذلك باشر مأمور الضبط القضائي إجراءات الاستدلال في مواجهته.

وتابع مكتب النائب العام أنّه جرى تحديد لجان مراقبة الطلبة الممتحنين التي حدث خرق سرية الامتحانات في نطاقها، وتحديد الطلاب الذين نُشِرَت كراسات إجاباتهم عن طريق تتبع أوراق الامتحان وبصمتها الفنية التي تتيح نسبة الورقة إلى طالب معيَّن.