«ملف الهجرة» يعود إلى الواجهة.. تحرك نيابي لبحث الحلول

بحث نائب رئيس لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب يوسف الفاخري، الثلاثاء 7 يوليو 2026، ملف الهجرة والعراقيل التي تواجهه، خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس إدارة المرصد الوطني للهجرة وليد الفرجاني، بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وشارك في الاجتماع وفد من وزارة الدولة لشؤون الهجرة برئاسة مستشار شؤون الهجرة لدى وزير الدولة لشؤون الهجرة الدكتور إبراهيم عبد الحميد، حيث تناول المجتمعون أبرز التحديات المرتبطة بملف الهجرة، وسبل تعزيز التعامل معها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.

وناقش اللقاء الصعوبات التي تعيق معالجة ملف الهجرة، إلى جانب أهمية تطوير التعاون بين المؤسسات المختصة، بهدف الوصول إلى حلول وتصورات تساعد في دعم عمل الجهات المعنية وإيجاد آليات أكثر فاعلية للتعامل مع هذا الملف.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على تنظيم ندوة متخصصة حول ملف الهجرة، بمشاركة المهتمين وذوي الشأن والقانونيين والمختصين، بهدف تبادل وجهات النظر وطرح الرؤى المختلفة، وصولًا إلى توصيات تسهم في دعم جهود الدولة الليبية لمعالجة ملف الهجرة.

ويعد ملف الهجرة من أبرز الملفات التي تواجه ليبيا، نظرًا لموقعها الجغرافي على طرق الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، ما دفع المؤسسات الرسمية إلى بحث آليات التنسيق ووضع حلول تنظيمية وقانونية للتعامل مع التحديات المرتبطة بهذا الملف.