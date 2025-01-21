ملف توريد المحروقات.. محور اجتماع ديوان المحاسبة و مؤسسة النفط

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، اجتماعاً مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان”، وبحضور الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمتابعة ملف توريد المحروقات، ومناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالتقرير المعد من قبل الديوان للعام 2023م.

وأعرب “مسعود سليمان”، بأن “أُسلوب المؤسسة في تحديد أسعار التوريد تتم بشفافية تامة وذلك بالتعاون مع لجنة المناقصات، حيث تم تطبيق نفس الأسعار على جميع الموردين، وهو ما يتماشى مع الاسعار الرسمية الحكومية في ليبيا وفقا (OSP) وأن سياسات المناقصات ستستمر في إطار شفّاف مع استمرار العمل الوثيق مع ديوان المحاسبة، كما إن جميع الموردين يخضعون لتدقيق على نحو كاف من حيث الكفاءة قبل دخولهم المناقصات”.

أمّا فيما يتعلق بعمليات التوريد، أوضحت المؤسسة “بأن العمليات تخضع لإجراءات تفتيش من شركات دولية متخصصة لضمان الجودة والكميات، ولا توجد أي اختلافات أو فروقات من حيث الكميات، ويتم استلام جميع الكميات في الموانئ بناءً على محاضر استلام من كل الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى أن عمليات التسوية تتم بين المؤسسة والشركات بشكل دوري”.

وأعرب “خالد شكشك” “عن تفهمه للإيضاحات الفنية التي قدمها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في إطار مناقشة التقرير المعد من قبل الديوان لعام 2023م”.

من جهتهم، أعرب ممثلوا الشركات “عن امتنانهم لرئيس الديوان لإتاحتهم هذه الفرصة لمناقشة التقرير وتعاونهم للعمل بشكل أوثق وإفصاح عن أية استيضاحات من قبل الديوان خلال إعداد التقرير السنوي للعام 2024م، ووضعها بعين الاعتبار، واستمرار الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة بين المؤسسة والشركات في هذا الملف”.