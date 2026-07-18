ملكة بيلبورد العربية.. «شيرين» تكتب رقماً تاريخياً جديداً في غينيس

حققت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرتها الفنية، بعدما حطمت رقمها القياسي السابق في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عقب رفع عدد الأسابيع التي قضتها في صدارة قائمة “بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان” إلى 42 أسبوعًا، لتواصل احتفاظها بلقب الفنانة صاحبة أطول فترة في المركز الأول منذ إطلاق القائمة.

ووفقًا للموقع الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، جاء تحديث الرقم القياسي استنادًا إلى نتائج شيرين عبد الوهاب في قوائم “بيلبورد عربية”، بعدما حافظت على المركز الأول في قائمة أفضل 100 فنان حتى 30 مايو 2026، محققة حضورًا استثنائيًا في المشهد الموسيقي العربي.

ولم يقتصر نجاح شيرين على قائمة الفنانين فقط، إذ سجلت أغنيتها “كلام عينيه” حضورًا لافتًا بعدما تصدرت قائمة “بيلبورد عربية لأفضل 100 أغنية” لمدة 19 أسبوعًا، موزعة على ست فترات منفصلة، في إنجاز يعكس استمرار تأثير أعمالها الغنائية وانتشارها بين الجمهور.

وبدأت رحلة شيرين مع صدارة قائمة “بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان” منذ إطلاق النسخة العربية من القائمة في 16 ديسمبر 2023، إذ تصدرت أول أربع نسخ متتالية، قبل أن تعود إلى المركز الأول في خمس مناسبات لاحقة، كان آخرها استمرارها في الصدارة لأربعة أسابيع متتالية.

وبعد مرور نحو عامين ونصف على إطلاق القائمة، أصبحت شيرين عبد الوهاب الفنانة الوحيدة التي تمكنت من اعتلاء المركز الأول فيها، كما احتلت المركز الثاني تاريخيًا من حيث عدد الأسابيع في القمة بإجمالي 42 أسبوعًا، خلف المطرب المصري عمرو دياب الذي سجل 64 أسبوعًا في الصدارة.

وقال الملحن مدين إن نجاح أغنية “كلام عينيه” شكل محطة مهمة في مسيرته الفنية، معتبرًا أن الإنجاز الذي وثقته موسوعة غينيس يمثل رقمًا قياسيًا وتاريخيًا، كما وجه التهنئة إلى شيرين عبد الوهاب، والشاعر أمير طعيمة، والموزع حسن الشافعي، باعتبارهم من المشاركين في صناعة العمل.

وأشار مدين إلى وجود مفاجأة جديدة مرتبطة بأغنية “كلام عينيه”، مؤكدًا أن العمل سيحقق انتشارًا أوسع خلال الفترة المقبلة، ولكن بصورة مختلفة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الأولى في أكتوبر 2024، بعدما تصدرت قوائم النسخة العربية من مجلة “بيلبورد” لعدة أسابيع متتالية.

وأدرجت الموسوعة اسم شيرين ضمن فئة “الفنانة الأطول بقاءً في المركز الأول على قائمة بيلبورد لأفضل فنان عربي”، بعد قضائها 11 أسبوعًا في صدارة القائمة منذ 16 مارس 2024، قبل أن تواصل لاحقًا تعزيز هذا الرقم حتى وصل إلى 42 أسبوعًا.

وساهمت مجموعة من أغنيات شيرين في استمرار حضورها على القمة، من بينها “الوتر الحساس” و”صبري قليل” و”كلام عينيه”، بينما كان المطرب المصري عمرو دياب الفنان الوحيد الذي تمكن من انتزاع المركز الأول منها لمدة ثلاثة أسابيع خلال الفترة من 13 إلى 27 يناير 2024.

ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع عودة شيرين عبد الوهاب إلى النشاط الفني بشكل متزايد، بعد طرح أعمال غنائية جديدة خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعدادها لإحياء حفل غنائي يوم 7 أغسطس في بورتو جولف العلمين ضمن فعاليات موسم صيف 2026.

وتؤكد أرقام شيرين الجديدة استمرار حضورها كواحدة من أبرز الأصوات النسائية في العالم العربي، بعدما نجحت في تحويل نجاح أغنياتها إلى أرقام موثقة على منصات التصنيف العالمية.