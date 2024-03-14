ملك الأردن يبحث مع وزير الخارجية الإسباني جهود وقف إطلاق النار في غزة

بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني أمس الأربعاء، مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الجهود المكثفة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، جدد الملك عبد الله، التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل كاف ومستدام وبكل الوسائل الممكنة، مثمنا موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، فضلا عن الاستمرار بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وموقفها الثابت تجاه حل الدولتين.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الإسباني عن حرص بلاده على مواصلة دعم الجهود الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.