ملك البحرين يستقبل وزيرة الخارجية الليبية

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بقصر الصخير بالعاصمة المنامة، اليوم الاثنين، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، التي وصلت صباح اليوم في أول زيارة عمل لها لمملكة البحرين.

ونقلت وزيرة الخارجية في مستهل اللقاء، تحيات وتقدير رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وتمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

من جانبه رحب ملك البحرين بوزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، وحمَّلها نقل تحياته وتمنياته لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وللشعب الليبي بدوام الأمن والاستقرار والرخاء، مشيدا بأواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين، وفق قوله.

من جهتها أطلعت الوزيرة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين خلال اللقاء، على آخر التطورات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لقيادة المرحلة الحالية، والاستعدادات لتنظيم المؤتمر الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا، وهي المبادرة الليبية التى أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية كأول مبادرة ليبية خالصة، وعزم ليبيا تنظيم مؤتمر دولي نهاية أكتوبر الجاري.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعم بلاده، للمساعي والجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء ليبيا.

وقال الملك حمد بن عيسى آل خليفة: “ما نتمناه لليبيا نتمناه لأنفسنا… والمفتاح لاستقرار ليبيا يعتمد على الحوار والحكمة”.

كما أكد ملك البحريت على أهمية اتخاذ الخطوات الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وإجراء الاستحقاق الانتخابي المقرر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، في التنمية والازدهار، معرباً عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة والتغلب على كافة التحديات الراهنة.

هذا وتطرق اللقاء الى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، عن شكرها وتقديرها للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، على مواقف بلاده الداعمة لليبيا في هذه المرحلة التي تمر بها، حسب قولها.