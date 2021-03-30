ملك البحرين يُعين رئيسا للبعثة الدبلوماسية لدى إسرائيل

وكالة أنباء البحرين الرسمية صرحت اليوم الثلاثاء إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة لدى الكيان الصهيوني.

كان الجلاهمة يتولى منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية البحرينية، وتولى كذلك منصب نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر الماضي أعلن الكيان الصهيوني والبحرين عن تبادل فتح السفارات في إطار معاهدة السلام بين البلدين، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الخارجية الصهيوني، غابي أشكينازي، مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني.

وفي المؤتمر المشترك الذي عقد على هامش زيارة أول وفد بحريني رسمي إلى الكيان الصهيوني برئاسة الزياني، وافقت إسرائيل على السماح للمواطنين البحرينيين بالحصول على تأشيرة دخول أراضيها عبر الإنترنت.وفقا لما ذكرت قناة الحرة.

والبحرين التي يتواجد على أراضيها الأسطول الأميركي الخامس، هي رابع دولة عربية تعلن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات (أغسطس 2020).