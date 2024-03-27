«مليته» تنجح في إعادة حفر البئر الخامس بحقل الفيل

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 27 مارس 2024 - 02:50 | آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 02:51 نُشر: الأربعاء، 27 مارس 2024 - 02:50
اقتصاد
أرشيفية/رويترز
بلغت القدرة الإنتاجية حوالي 3820 برميل نفط يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، ، عن نجاح شركة “مليته” للنفط والغاز في إعادة حفر واستكمال البئر الخامس في حقل الفيل أحد أكبر حقول النفط في البلاد والواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غرب ليبيا.

وبحسب ما أفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي ضمن خططها في تحسين ورفع مستوى الإنتاج.

وأوضحت مؤسسة النفط، أن البئر جرى إعادة حفره واستكماله بشكل جيد، واختباره بقدرة إنتاجية بلغت حوالي 3820 برميل نفط يومياً.

يُشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تُدير الحقل عبر شركة مليتة بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية.

آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 02:51
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