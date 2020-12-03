«مليته» للنفط تستعرض أوضاع حقولها البرية والبحرية

عقد رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مليته” للنفط والغاز محمد بن شتوان، اجتماعاً اليوم الخميس، بحضور أعضاء لجنة إدارة المشغل والمختصين من إدارة هندسة المكامن وعلوم الأرض بالفرعين وإدارة العمليات.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تقديمي يبين الأوضاع الحالية لمكامن حقول الشركة البرية والبحرية، بحسب ما أفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

كما تم سرد جملة من الخطط التي من شأنها تحسين وتحفيز هذه المكامن لرفع من القدرات الإنتاجية منها باستخدام بعض الطرق الحديثة.

وتم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض خطط إدارة الحفر وصيانة الآبار بفرع الغاز التي سيتم تنفيذها خلال عام 2021م، للرفع من القدرة الإنتاجية للحقول.

وفي ختام الاجتماع، حث رئيس لجنة الإدارة على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة خاصة في الآبار المقفلة.

وتم إنشاء شركة “مليته” للنفط والغاز بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم ( 253) لسنة 2008م، الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2008، بالموافقة على أسس الإتفاق المُبرم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إينى شمال أفريقيا بتاريخ 16 أكتوبر2007م، والذى ينص على دمج أصول ونشاط كلاً من شركة إيني للنفط وشركة مليته للغاز، ويبدأ تطبيقه في 1 يناير 2008م.

وُتدير الشركة عدداً من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وحقول بحرية متمثلة فى ثلاث منصات بحرية، وخزان عائم .

كما تدير الشركة أيضاً شبكة خطوط أنابيب برية مختلفة الأحجام ممتدة آلاف الكيلومترات، ويتم تصدير جزء من الغاز الطبيعي المعالج من مجمع مليته الصناعي عبر خط أنابيب بحري (بقطر32 بوصة وبطول 516 كم) يربط مجمع مليته الصناعي بالساحل الجنوبي لإيطاليا وتديره شركة ” الدفق الأخضر Green Stream ”، ويُعد خط التصدير البحري هذا كأول ربط بين ليبيا وأوروبا.

كما تساهم شركة “مليته” للنفط والغاز فى سد جزء كبير من احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي الذي يغدي محطات توليد الكهرباء.