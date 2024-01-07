مليطان: أدوية الأورام ستتوفر بدءا من إبريل القادم

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في ليبيا إنه سيوفر أدوية علاج الأورام في ليبيا خلال شهر إبريل المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن رئيس الجهاز الدكتور “أحمد مليطان” قوله، إن تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية العطاء العام لعدة شركات أدوية، سيسهم في توفير تلك العلاجات التي كان يعاني المريض نقصها داخل البلاد، مشيرا إلى أن مريض الأورام يحتاج إلى الجرعة، والسعر داخل السوق المحلي مرتفع جدا مقارنة بدخل المواطن.

وأوضح “مليطان” أنه يجري الآن توطين العلاج الإشعاعي وتم افتتاح مركز مختص بمستشفى طرابلس المركزي يعنى بهذا الأمر في ديسمبر الماضي.

ويجري المركز 120 جلسة علاج إشعاعي في اليوم، بإشراف الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وبالتعاون مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.