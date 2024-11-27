ممثلة سوريّة تكشف تعرضّها للضرب في مطار بيروت

روت ممثلة سورية تفاصيل تعرضها لحادثة قالت إنها “اعتداء نفسي وجسدي من قبل رجال الأمن في مطار بيروت”.

وأكدت النجمة السورية وفاء موصللي، “أنها تعرضت خلال وجودها في المطار لسوء معاملة لا توصف، صاحبه اعتداء لفظي وجسدي من قِبل رجال الأمن، موضحة أن الواقعة بدأت عندما طُلب منها تقديم جواز سفرها القديم خلال إجراءات السفر إلا أنه لم يكن معها، فتم اصطحابها إلى غرفة جانبية، وقالت إنها تعرضت لمعاملة مهينة شملت التعنيف اللفظي والجسدي أمام المسافرين”.

وأشارت موصللي، في حديثها مع منصة “يلا ترند”، “إلى أن رجل أمن لبنانيا أمسك بأصابعها ولفها إلى الخلف بقوة، مما تسبب لها بألم شديد صرخت على إثره، مشددة على أنها شعرت بإهانة شديدة، وحاولت التحدث مع أحد العناصر، وطلبت منه التوقف عن الصراخ عليها قائلة: “اعتبرني مثل والدتك”، إلا أنه استمر بإهانتها وإحراجها”.

وقالت: “إنه تم نقلها إلى غرفة تحقيق داخل المطار، حيث أهانها المحقق أكثر وضربها، مؤكدة أنها تعرضت لإصابات جسدية موثقة بتقارير طبية، شملت تمزقا في الأربطة وسحجات وكدمات متعددة عانت بسببها من آلام شديدة حالت دون قدرتها على الوقوف أو تناول الطعام لعدة أيام”.

وأعلنت موصللي، “أنها لجأت إلى محام لمتابعة القضية قانونيا ومحاسبة المسؤولين، مشددة على أهمية هذه الخطوة لضمان عدم تكرارها، ومشيرة إلى أن الحادثة تركت أثرا عميقا في نفسها لن تنساها مهما طال الزمن”.