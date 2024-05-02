ممثلو المجتمع المدني يشاركون في ورشة عمل لدعم المشرعين وإصلاح الأمن  

اختتمت في العاصمة التونسية الثلاثاء، ورشة عمل نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمشاركة عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني من جنوب وشرق وغرب ليبيا.

وذكرت البعثة في بيان على صفحتها الرسمية فبي “فيسبوك” أن الورشة ركزت على تعزيز قدرة المنظمات المشاركة في دعم المُشرعين وتعزيز الأطر القانونية لإصلاح قطاع الأمن والحوكمة.

وفي ختام الورشة، وضع المشاركون، بمن فيهم عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، توصيات لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وتهدف هذه التوصيات إلى تحسين مشاركة المجتمع المدني في عملية إصلاح قطاع الأمن، وتعزيز المشاركة الشاملة، وضمان دعم مختلف فئات المجتمع الليبي لمساعي تطوير هذا القطاع.