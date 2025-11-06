ممداني يفتح الباب للحوار مع ترامب وتحديد أولويات التعاون

أبدى زهران ممداني، عمدة نيويورك المنتخب من الحزب الاشتراكي، استعداده للتباحث مع أكبر معارضيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كلفة المعيشة، التي تعد من أبرز القضايا التي تصدرت حملته الانتخابية.

وفي تصريحاته يوم الأربعاء، أشار ممداني إلى أهمية الحوار مع ترامب حول سبل العمل معًا لخدمة سكان نيويورك، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف الحياة. وأضاف مازحًا خلال إحاطة صحفية: “البيت الأبيض لم يتواصل لتهنئتي”، في إشارة إلى عدم تلقيه تهنئة رسمية من الإدارة الأمريكية الحالية.

الكلفة المرتفعة للمعيشة كأولوية مشتركة

ممداني أكد أن من أولويات حملته الانتخابية حل أزمة غلاء المعيشة والتضخم، مشيرًا إلى أن هذه القضايا لا تقتصر على نيويورك فقط، بل هي أزمة مستفحلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأوضح قائلاً: “أعتقد أن العبرة بالنسبة إلى الرئيس ترامب هي أنه ليس كافياً تشخيص الأزمة للطبقة الأميركية العاملة. يجب أن تقدم حلولاً حقيقية لمعالجة تلك الأزمة”.

ويبدو أن ممداني، الذي تمكن من الفوز في الانتخابات البلدية بفارق كبير، يعتقد أن من الضروري تقديم حلول ملموسة، مثل تلك التي وعد بها في حملته الانتخابية، والتي تضمنت رفع تكاليف المعيشة وضبط الإيجارات.

بدوره، وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحذيرًا حادًا لرئيس بلدية نيويورك المنتخب، زهران ممداني، محذرًا إياه من أنه سيخسر الكثير إذا لم يتعاون مع الحكومة الفيدرالية في واشنطن.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأربعاء، قال ترامب إنه مستعد للتحدث مع ممداني، لكنه شدد على ضرورة أن يُظهر رئيس البلدية احترامًا لواشنطن، خاصة فيما يتعلق بالدعم المالي الذي تقدمه المدينة. وأضاف ترامب: “اتسم خطابه بالغضب تجاهي، وأعتقد أنه يجب أن يكون لطيفًا معي”، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها ممداني خلال حملته.

كما أضاف ترامب: “أتمنى أن أرى العمدة الجديد يحقق نتائج جيدة لأنني أحب المدينة”.

في وقت لاحق من يوم الأربعاء، قال ترامب إن الولايات المتحدة “فقدت شيئًا من السيادة” بعد فوز ممداني في الانتخابات، متعهدًا “بمعالجة الأمر”. وفي مؤتمر اقتصادي في ميامي بولاية فلوريدا، أضاف ترامب أن فوز ممداني، الذي يعتبر أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، يمثل تهديدًا للسيادة الأمريكية، مشيرًا إلى أن نيويورك ستصبح “ملاذًا للفارين من الشيوعية” في المستقبل.

وأكد ترامب على أن الولايات المتحدة يجب أن تختار بين “الشيوعية والمنطق السليم”، وهو تصريح يعكس توترات سياسية متزايدة مع المدينة التي تعتبر معقلًا قويًا للحزب الديمقراطي.

وبذل ترامب قبل الانتخابات، جهودًا كبيرة لثني سكان نيويورك عن التصويت لممداني، بما في ذلك محاولات للتأثير على الناخبين اليهود، كما هدد بقطع التمويل الفيدرالي عن المدينة في حال فوز ممداني، الذي يعتبره من الجناح اليساري المثير للجدل داخل الحزب الديمقراطي.