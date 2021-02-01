مناشدات بضرورة تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على الدستور

ناشدت القوى الوطنية الداعمة للاستفتاء على مشروع الدستور، بضرورة تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور.

جاء ذلك في بيان للقوى، بشأن مستجدات المسار الدستوري، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان: “لقد انتخب الليبيون هيئة تأسيسية لكتابة الدستور بانتخابات شفافة ونزيهة ولم يطاول الخلافات والمصاعب التي واجهتها الهيئة إلا أنها كانت جادة وبذل أعضائها الجهد الجاد لإيجاد دستور يحقق أكبر توافق”.

وأشار البيان إلى أنه قد تم اعتماد هذا المشروع بالأغلبية الموصوفة إلا أنه قد وُضِعت أمامه العراقيل ومنع الشعب الليبي من الاستفتاء عليه سواء بالموافقة أو الرفض، وذلك بإثارة الشكوك حوله لمصالح لدى المشككين، وتم تعطيل هذا الاستفتاء لمدة تجاوزت 3 سنوات مما ساعد في تعطيل المسار الدستوري، والمزيد من الفوضى وتدخلات الدول الأجنبية والمزيد من الدماء وإزهاق الأرواح من أبنائنا وهدر الثروات وتغييب التوافق وتعطيل آفاق التنمية، وفقاً لنص البيان.

وأضافت القوى في بيانها: “عليه ونحن اليوم أمام توافق اللجنة الدستورية المجتمعة بتاريخ 19 يناير 2021 والتي أقرت ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد والذي سيصنع الاستفتاء عليها سلما اجتماعياً يمكننا من التفكير مستقبلاً وبعد أن تهدأ النفوس ويسيطر عليها التفكير العقلاني ونتيجة الاستقرار المرحلي والانتعاش الاقتصادي فإنه يمكن إجراء أي تعديلات بعد تجاوز هذه المحنة التي يمر بها الوطن إذا تمت الموافقة عليه أو أن تعود الهيئة لأعمالها لبناء مسودة جديدة إن تم رفضه”.

وناشدت القوى الوطنية الداعمة للاستفتاء على مشروع الدستور، أصحاب الشأن ومن بيدهم القرار ضرورة تحديد موعد وتاريخ محدد بعد التنسيق مع الهيئة الدستورية لتمكين الليبيين من قبول أو رفضمشروع الدستور، وحتى تكون الانتخابات القادمة وفقاً للدستور الدائم للبلاد، وأعربت عن أملها في أن يتحمل الجميع مسؤولياته التاريخية والوطنية.

واختتمت بيانها بالقول: “كفانا معاناة وكفانا دماء ونحن نطمح إلى وطن نعيش فيه بأمن وآمان”.