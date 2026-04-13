منافسة تقنية جديدة بين «الهواتف والحواسيب والتطبيقات»

أعلنت شركات تقنية عالمية عن سلسلة إطلاقات جديدة في قطاع الأجهزة الذكية والتطبيقات، شملت هاتفًا متقدمًا من vivo، وحاسبًا صغيرًا من MSI، وتطبيق مراسلة جديدًا من منصة “إكس” تحت اسم XChat، في موجة تحديثات تعكس تسارع المنافسة في عالم التكنولوجيا، وفق مصادر متخصصة بينها gsmarena وixbit وengadget.

وفي التفاصيل، أطلقت شركة vivo هاتفها الجديد X300 FE الذي جاء بتصميم أنيق ومواصفات متقدمة، مع دعم كامل لشبكات الجيل الخامس 5G.

ويحمل الهاتف هيكلًا مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، بأبعاد 150.8 × 71.8 × 8 ملم ووزن 191 غرامًا، ما يجعله ضمن الهواتف النحيفة نسبيًا رغم قدراته العالية.

ويأتي الجهاز بشاشة LTPO AMOLED قياس 6.31 بوصة بدقة 1216 × 2640 بكسل، ومعدل تحديث 120 هيرتز، وكثافة تقارب 461 بكسل لكل إنش، مع سطوع يصل إلى 5000 nits، ما يعزز تجربة العرض في الإضاءة العالية.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6، إلى جانب معالج Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 المصنوع بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذاكرة عشوائية 12 غيغابايت، وسعة تخزين 256 أو 512 غيغابايت.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة (50 + 50 + 8) ميغابيكسل تشمل عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل مع تقنية HDR.

كما يدعم الجهاز شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، ومستشعر Infrared للتحكم بالأجهزة، إضافة إلى ماسح بصمة مدمج داخل الشاشة.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6500 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 90 واط، وشحن لاسلكي سريع بقدرة 40 واط.

وفي قطاع الحواسيب، أعلنت MSI عن حاسبها الصغير الجديد المصمم للاستخدامات المكتبية والمنزلية مع إمكانية التنقل بسهولة، حيث يأتي بهيكل صغير بأبعاد 136 × 132 × 50 ملم ووزن 630 غرامًا.

ويعتمد الجهاز على معالجات AMD Ryzen 5 8645HS وRyzen 7 8845HS وRyzen 9 8945HS، مع ذاكرة وصول عشوائي DDR5-5600 بسعات تتراوح بين 16 و64 غيغابايت، إضافة إلى أقراص تخزين SSD.

ويتميز الحاسب بقدرات اتصال واسعة عبر خمسة منافذ USB 3.2 Gen2 Type-A، ومنفذي USB4، ومنفذ USB 2.0 Type-A، ومنفذي HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 ملم للصوت، إضافة إلى قارئ بطاقات SD، ما يجعله مناسبًا لتعدد الشاشات والأجهزة في وقت واحد.

ويعمل الجهاز بنظامي Windows 11 Home وWindows 11 Pro، ويدعم Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3 لتوفير اتصال سريع ومستقر.

وفي سياق التطبيقات، أعلنت منصة “إكس” عن إطلاق تطبيق المراسلة الجديد XChat، والمتوقع توفره للتحميل على أجهزة iPhone وiPad اعتبارًا من 17 أبريل، كنسخة مستقلة من خدمة المراسلة داخل المنصة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إجراء محادثات ورسائل صوتية مع دعم التشفير من طرف إلى طرف، إضافة إلى إمكانية تعديل الرسائل أو حذفها لجميع المشاركين، ومنع لقطات الشاشة، وتفعيل الرسائل المختفية التي تختفي بعد خمس دقائق.

كما يدعم XChat إنشاء مجموعات ضخمة تصل إلى 481 عضوًا، مع وعود بعدم عرض الإعلانات أو تتبع بيانات المستخدمين، وفق ما ورد في صفحة التطبيق على App Store.

وكان إيلون ماسك قد أشار سابقًا إلى تطوير نظام مراسلة جديد داخل منصة “إكس” يعتمد على هندسة تقنية مختلفة، قبل أن يتحول المشروع إلى تطبيق مستقل بالكامل.

ويأتي إطلاق XChat تحت شعار: “رسائلك المشفرة تستحق تطبيقًا خاصًا بها”.