منافس جديد في سوق أندرويد.. إطلاق لوحة مفاتيح تتحكم بـ«الذكاء الاصطناعي»

تستعد شركة Infinix لإطلاق هاتفها الجديد Infinix Hot 70 Pro، الذي يأتي بمجموعة من المواصفات التقنية المتقدمة التي تستهدف تعزيز حضوره في سوق الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، مع التركيز على قوة الأداء، وقدرات التصوير، وعمر البطارية.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل مصمم لتحمل الاستخدامات القاسية، إذ يدعم معيار MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات، إضافة إلى مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، ما يمنحه قدرة أعلى على تحمل الظروف المختلفة مقارنة بالعديد من الهواتف المنافسة.

ويأتي الجهاز بأبعاد تبلغ 166.9 × 79.5 × 7.9 ملم، بينما يصل وزنه إلى 204 غرامات، ما يجعله ضمن الهواتف ذات التصميم الكبير مع المحافظة على سماكة مناسبة نسبيًا.

وزودت Infinix هاتف Hot 70 Pro بشاشة من نوع IPS LCD يبلغ قياسها 6.76 بوصة، وتوفر دقة عرض تصل إلى 1080 × 2344 بيكسل، مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 144 هيرتز، وكثافة تصل إلى نحو 441 بيكسل لكل إنش، إضافة إلى سطوع يصل إلى 950 شمعة، ما يوفر تجربة أكثر سلاسة في الألعاب وتصفح المحتوى.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16 مع واجهات XOS 16 الخاصة بشركة Infinix، كما يعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7100، إلى جانب معالج الرسوميات Mali-G610 MC2، لتقديم أداء مناسب في تشغيل التطبيقات والألعاب الحديثة.

ويتوافر الهاتف بخيارات متعددة للذاكرة، تشمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 غيغابايت، مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 غيغابايت، مع إمكانية زيادة السعة التخزينية عبر بطاقات microSDXC.

وفي مجال التصوير، يأتي Infinix Hot 70 Pro بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K وبمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما زودت الشركة الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

كما يدعم الهاتف مجموعة من الميزات الإضافية، من بينها منفذان لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع والاتصال اللاسلكي، ومستقبل لإشارات الراديو FM، إضافة إلى مستشعر بصمة الأصابع.

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 6000 ميلي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط، كما يوفر ميزة الشحن العكسي بقدرة 10 واط، ما يسمح باستخدام الهاتف لشحن بعض الأجهزة والإلكترونيات الأخرى عند الحاجة.

وتسعى Infinix من خلال هاتف Hot 70 Pro إلى المنافسة ضمن فئة الهواتف المتوسطة والعليا، عبر الجمع بين المواصفات القوية، والبطارية الكبيرة، ومزايا التحمل التي أصبحت من العناصر المهمة لدى المستخدمين الباحثين عن أجهزة عملية للاستخدام اليومي.

OpenAI تدخل عالم الأجهزة الذكية لأول مرة.. لوحة مفاتيح تتحكم بوكلاء الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة OpenAI عن أول جهاز ذكي يحمل تقنياتها، عبر إطلاق لوحة مفاتيح جديدة تحمل اسم Codex Micro، صُممت خصيصًا للعمل مع مستخدمي منصة Codex المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة جديدة لتوسيع حضور الشركة خارج نطاق البرمجيات والنماذج الذكية.

وطورت OpenAI لوحة المفاتيح الجديدة بالتعاون مع شركة Work Louder المتخصصة في تصميم لوحات المفاتيح الاحترافية، حيث جرى تخصيصها للمستخدمين الذين يعتمدون على وكلاء الذكاء الاصطناعي في مهام البرمجة وكتابة الأكواد، بهدف توفير وسيلة تحكم أكثر سرعة ومرونة مقارنة بلوحات المفاتيح التقليدية.

وتتميز Codex Micro بحجمها الصغير وتصميمها القابل للنقل، ما يجعل استخدامها ممكنًا في أماكن مختلفة، كما زُودت بمجموعة من المفاتيح المخصصة للتعامل المباشر مع مهام الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز مزايا اللوحة الجديدة مفاتيح Agent Keys المزودة بإضاءة خلفية، والتي تعمل على عرض حالة المهام التي ينفذها وكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ تشير الألوان المختلفة إلى مراحل متعددة مثل اكتمال المهمة، أو حاجة النظام إلى تدخل المستخدم، أو استمرار التنفيذ، أو وجود خطأ أثناء المعالجة.

كما تحتوي لوحة المفاتيح على أزرار قابلة للبرمجة لتنفيذ الأوامر المتكررة بسرعة، مثل قبول التعديلات التي يقترحها الذكاء الاصطناعي أو رفضها، وإرسال الطلبات، وتفعيل وضع “اضغط لتتحدث”، إضافة إلى زر مستقل يحمل رمز الميكروفون للتحكم بالأوامر الصوتية.

وزودت OpenAI الجهاز بقرص دوار يسمح للمستخدم بتعديل مستوى “تفكير” الذكاء الاصطناعي، ما يمنح المبرمجين قدرة أكبر على التحكم في طريقة تعامل الوكيل الذكي مع المهام المطلوبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه متزايد نحو دمج الذكاء الاصطناعي في أدوات العمل اليومية، خصوصًا لدى المطورين والمبرمجين الذين يعتمدون على مساعدين ذكيين لإنجاز المهام البرمجية وتحليل الأكواد وتسريع عمليات التطوير.

وأكدت OpenAI أن Codex Micro ليست جهازًا موجهًا للإنتاج التجاري واسع النطاق، وإنما ستتوفر بعدد محدود، ويبلغ سعرها 230 دولارًا.