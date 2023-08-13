مناقشات حول تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنظمة “يونيسف” ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اجتماعا مع ممثلين عن الشباب من جميع أنحاء البلاد.

ويأتي الاجتماع احتفالا باليوم العالمي للشباب الذي يُصادف 13 أغسطس من كل عام، ولتشجيع أصوات الشباب في ليبيا، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للأمم المتحدة في ليبيا على فيسبوك.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر البعثة الأممية في طرابلس، مناقشة تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستماع لأفكار الشباب حول سبل رفع التحديات التي تواجههم في كل أنحاء البلاد.

كما تم خلال النقاشات تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالتعليم، والحد من عدم المساواة وتعزيز السلام، وتوحيد المؤسسات، بالإضافة إلى اقتراح حلول وطرق جديدة للمساعدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.