مناقشة الخطة السنوية لإدارة «التوجيه المعنوي» في الجيش الليبي

اجتمع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء نوري الشنوك، صباح اليوم الأحد، بآمري الشعب وعدد من الضباط والمستشار القانوني بالإدارة، وذلك لمناقشة الخطة السنوية 2026–2027، ومتابعة سير تنفيذ الأعمال المنجزة والقائمة داخل الإدارة.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الملفات المرتبطة بسير العمل الإداري والتوجيهي، في إطار تقييم الأداء وتعزيز مستوى الانضباط والجاهزية داخل مختلف الشعب التابعة للإدارة.

وأشاد مدير الإدارة بجهود جميع المنتسبين من ضباط وضباط صف وجنود وموظفين، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح عالية، والالتزام بالضبط والربط والإتقان في أداء المهام.

كما ناقش الاجتماع أعمال التحضير للملتقى الثالث لضباط التوجيه المعنوي بكافة وحدات الجيش الليبي، في إطار الاستعداد لتنظيمه وفق مستوى يواكب أهمية الحدث ودوره في تطوير العمل التوجيهي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود إدارة التوجيه المعنوي لتعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل الإعلامي والتوعوي داخل وحدات الجيش الليبي.