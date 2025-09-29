مناقشة تحسين الخدمات في بلديتي وازن وصرمان

في إطار متابعة وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لأوضاع البلديات وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، عقد وكيل الوزارة مصطفى أحمد سالم، اجتماعًا مع عميدي بلديتي وازن وصرمان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالخدمات البلدية، حيث تم التركيز على تحسين البنية التحتية في البلديتين، وتعزيز خدمات النظافة العامة، إضافة إلى توفير الاحتياجات التشغيلية الضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارة والبلديتين لمعالجة التحديات القائمة بشكل فعال.

وأشاد الوكيل بجهود البلديات في تحسين الخدمات المحلية، مؤكدًا أن الوزارة تواصل متابعة الاحتياجات البلدية والعمل على وضع حلول عملية تضمن وصول الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة عالية.