مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات

في إطار تعزيز التعاون بين ليبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل الجوي، عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، يوم الثلاثاء، اجتماعا في مطار معيتيقة الدولي مع مبعوث هيئة الطيران المدني في دبي، أحمد طاهر.

وتناول الاجتماع مناقشة الترتيبات اللازمة لاستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات عبر شركات الطيران الإماراتية، بما في ذلك الخطوط الجوية الإماراتية وفلاي دبي.

وتم الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية من مطار دبي الدولي إلى المطارات الليبية في معيتيقة ومصراتة وبنغازي، فضلاً عن بحث الجوانب الفنية والأمنية المرتبطة بعودة التشغيل المنتظم للرحلات، وفق ما نشرت الحكومة الوطنية.

كما تم الاتفاق على أن يقوم وفد من شركتي الطيران الإماراتيتين بزيارة قريبة إلى ليبيا للوقوف على استعدادات المطارات الليبية وتحديد مواعيد بدء الرحلات.

ويهدف هذا الاجتماع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي بين البلدين، مما يسهم في تعزيز انفتاح المطارات الليبية على العالم.

كما يشكل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني الليبي، وتنشيط الحركة التجارية والسياحية عبر استئناف الروابط الجوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.