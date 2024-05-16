مناقشة تفعيل الشحن التجاري البحري مع الموانئ السعودية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع القائم بأعمال السفارة السعودية لدى ليبيا حمد الشهري، “سبل تفعيل الشحن التجاري البحري بين الموانئ الليبية والسعودية لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين”.

وتضمن اللقاء، “آلية تنظيم الملتقى الاستثماري الليبي السعودي والمعرض المصاحب للمنتجات السعودية بالعاصمة طرابلس خلال العام الجاري بمشاركة الغرف التجارية ورجال الأعمال في كلا البلدين”.

وتلقى وزير الاقتصاد دعوة من نظيره السعودي لزيارة المملكة السعودية على رأس وفد اقتصادي وتجاري من رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الغرف التجارية وأصحاب الاعمال لعقد لقاءات مع نظرائهم بالمملكة السعودية بهدف تنظيم وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

هذا وحضر اللقاء مدير إدارة الشركات ومنسق العلاقات الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والملحق التجاري بسفارة ليبيا في القاهرة والملحق التجاري بالسفارة السعودية.