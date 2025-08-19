مناقشة حصر طلاب «المدارس الدولية والأجنبية» وإدماجهم في المنظومة التعليمية

عقدت لجنة حصر التلاميذ والطلبة الدارسين بالمدارس الدولية والأجنبية المعتمدة داخل البلاد، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمقر المركز الوطني للامتحانات، بحضور مدير المركز السيد أحمد، ورئيس قسم التعليم الأجنبي بإدارة التعليم الخاص أحمد العيان، والمستشار القانوني الأستاذ عمار الأحمر، ورئيس وحدة التعليم الأجنبي بالمركز المهندسة منى ونيس.

وبحسب المركز الوطني للامتحانات، ناقش المجتمعون آلية تسجيل وحصر التلاميذ والطلبة في هذه المدارس، مؤكدين على أهمية تطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية ومواءمتها مع السياسات الوطنية للتعليم.

وشدّد مدير المركز الوطني للامتحانات خلال الاجتماع على ضرورة تسجيل جميع التلاميذ والطلبة بالمدارس الدولية والأجنبية في منظومة الامتحانات، لضمان حصرهم وإدماجهم ضمن النظام التعليمي الرسمي، بما يعزز من الرقابة ويكفل حقوقهم التعليمية.