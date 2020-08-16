مناقشة مشاكل وعراقيل أقسام المرور والتراخيص

ناقشت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المشاكل والعراقيل التي تواجه أقسام المرور والتراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقِد اليوم الأحد، برئاسة مدير عام إدارة شؤون المرور والتراخيص عميد الصديق الشيباني، وبحضور مدير مكتب المعلومات والتقنية بوزارة الداخلية، ورئيس مكتب الشؤون القانونية، ورئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص بالإدارة، ورؤساء أقسام المرور والتراخيص بمديريات أمن (طرابلس – تاجوراء – القره بوللي – مسلاتة – زليتن ومصراتة).

وافاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر الإدارة في طرابلس، ناقش العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه أقسام المرور والتراخيص.

وتم التطرق إلى توحيد إجراءات التراخيص والبدء بإدخال جميع البيانات في منظومة الحاسب الآلي لكل قسم، والاتفاق على ضرورة الاستمرار مثل هذه اللقاءات وتكثيف التعاون فيما بينهم.