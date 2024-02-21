مناقشة واقع المرافق والخدمات الصحية في بلدية الجفرة

خصص اجتماع موسع لقطاع الصحة عقد، في بلدية الجفرة لمناقشة أوضاع المرافق الصحية وسير عملها والاحتياجات اللازمة، ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين بمدن البلدية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا تفعيل المختبر الطبي وعيادة الأسنان من أجل رفع مستوى مكتب الرعاية الصحية، وتطرقوا لنتائج حملة التطعيمات الخاصة لطلبة المدارس بالمؤسسات التعليمة، آلية التعاون مع مكتب الصحة المدرسية بمراقبة التعليم والمتابعة الميدانية للعيادات بالمدارس الخاصة بالكشف الطبي للطلبة.

واستعرض المشاركين نتائج وتقرير الجولات التفتيشية على المصحات والعيادات والصيدليات والمختبرات الطبية الخاصة بالبلدية ومدى تطبيق المعايير والشروط التي تنظم عمل المرافق الصحية،والاستعدادات للحملة الوطنية الكبرى للتطعيمات ضد مرضي الحصبة وشلل الأطفال.

ضم الاجتماع مدير إدارة الخدمات الصحية في الجفرة صالح الصغير ميلاد، ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع، وأقسام ومكاتب الصحة المدرسية والموارد البشرية والقطاع الخاص، إضافة إلى مدير المكتب الإعلامي.

وأثنى مدير مكتب الخدمات الصحية بالبلدية على جهود الإدارات والمكاتب، لتنفيذ المهام الموكلة إليهم ورفع مستوى الخدمات الخاصة والرعاية الطبية والصحية للمواطنين.