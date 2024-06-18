مناورات بحرية روسية في المحيط الهادئ

بدأت روسيا، اليوم الثلاثاء، مناورات بحرية في المحيط الهادئ تشمل تدريبات على عمليات مضادة للغواصات وللضربات الجوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن المناورات تجري بمشاركة حوالى 40 زورقا وقاربا وسفينة، بالإضافة إلى نحو 20 طائرة ومروحية وتستمر من “18 إلى 28 يونيو في مياه المحيط الهادئ وبحر اليابان وأخوتسك” في أقصى الشرق الروسي.

وتأتي المناورات قبيل زيارة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية الثلاثاء، بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين موسكو وبيونغيانغ، اللتين تجمعهما “روابط الأخوة الراسخة لرفاق السلاح”، بحسب ما قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة الكثير من السفن والغواصات تبحر قبالة بحر اليابان في فلاديفوستوك، الميناء الرئيسي للأسطول الروسي في المحيط الهادئ.

وأوضح البيان أن “المناورات، هذا العام، ستكون ثنائية للمرة الأولى بين أسطول بريمورسكي، الذي يضم قوات متنوعة من أسطول المحيط الهادئ والقيادة المشتركة للقوات في مناطق شمال شرق روسيا”.