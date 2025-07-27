مناورات «عاصفة يوليو».. بوتين يعلن إعادة هيكلة شاملة وتعزيز تسليح البحرية الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد 27 يوليو 2025، عن خطة لإعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها، وذلك في ختام مناورات بحرية واسعة النطاق استمرت خمسة أيام وتزامنت مع الاحتفال بيوم البحرية الروسي.

وكشف بوتين أن البحرية ستشهد تحويل خمسة ألوية مشاة بحرية إلى فرق قتالية، منها لواءان سيتم تحويلهما إلى فرق بحلول نهاية العام، على أن يتم تحويل ثلاثة فرق أخرى لاحقاً، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز بشكل كبير القدرة الهجومية والقتالية للبحرية الروسية.

وشارك في هذه التدريبات أكثر من 150 سفينة حربية وسفن دعم، إلى جانب 120 طائرة ومروحية وأكثر من 15 ألف جندي. جرت التدريبات بشكل متزامن في عدة مساحات بحرية واسعة تشمل بحر البلطيق، المحيط المتجمد الشمالي، المحيط الهادئ، وبحر قزوين.

ووفقاً للحكومة الروسية، هدفت المناورات إلى الاستعداد لمواجهة هجوم بحري واسع النطاق، في ظل اتهامات الكرملين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتهديد أمن روسيا.

وخلال زيارة عمل إلى مقر قيادة القوات البحرية في سانت بطرسبورغ، أشاد بوتين بأداء مشاة البحرية الروسية ووصفه بالباسل والمثالي، مشيراً إلى استمرار تنفيذ المهام القتالية على أعلى مستوى، خاصة في مواجهة هجمات بطائرات مسيّرة.

وأشار بوتين إلى أن الاحتفال بيوم البحرية في هذه الظروف القتالية هو “الأمر الصائب”، معتبراً أن هذا العيد لا يقتصر على الأسطول فقط بل هو حدث مهم لروسيا ككل، نظراً للدور الحاسم للقوات المسلحة والقوة البحرية في حماية سيادة البلاد ومصالحها الوطنية.

وشدد بوتين على أن روسيا ستواصل رفع مستوى التأهيل القتالي لأطقم الغواصات والسفن ووحدات الدفاع الساحلي والطيران البحري، مع تحديث وتسليح هذه القوات بأحدث أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية.

وشملت تدريبات “عاصفة يوليو” التي انطلقت في 23 يوليو وتم اختتامها اليوم، تنفيذ نحو 550 تمريناً قتالياً، وأخذت في الاعتبار الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة التي تخوضها روسيا، وفقاً لتصريحات بوتين.

وفي ختام زيارته، أطلع الرئيس الروسي على سير التدريبات العملياتية، واستمع إلى تقارير القادة العسكريين، كما تفقد جزءاً من تدريبات إطلاق النار، وزار جامعة سان بطرسبورغ التقنية البحرية الحكومية.

زيلينسكي يفرض عقوبات جديدة على شركات من روسيا والصين والإمارات وإيران

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوماً بفرض عقوبات جديدة استهدفت أفراداً وكيانات قانونية من روسيا وعدد من الدول الأخرى، بينها الصين والإمارات وإيران، في خطوة تأتي بالتزامن مع الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

ووفقاً لما أعلنه مفوض العقوبات الأوكراني فلاديسلاف فلاسيوك عبر صفحته على فيسبوك، فقد شملت العقوبات شركات يُزعم بأنها مرتبطة بما يسمى “أسطول الظل”، وتوريد سلع ذات استخدام مزدوج تُستخدم في التحايل على العقوبات الدولية، فضلاً عن مؤسسات تساهم في دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وأشار فلاسيوك إلى أن العقوبات شملت كذلك كيانات وأفراداً منخرطين في استخراج ومعالجة وتوريد المعادن الأرضية النادرة، وهي مواد تُعتبر استراتيجية في الصناعات العسكرية والتكنولوجية.

يُذكر أن أوكرانيا تفرض بشكل دوري إجراءات عقابية على أفراد وشركات من دول تتهمها بالتعاون مع روسيا أو دعم عملياتها العسكرية، وتعد هذه الموجة جزءاً من مسار تصعيدي مستمر في أدوات الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على موسكو والدول التي تتعامل معها.