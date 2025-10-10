مناورات مشتركة صينية سعودية وروسية باكستانية لتعزيز التعاون العسكري

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الجمعة عن إجراء الصين والمملكة العربية السعودية لمناورات بحرية مشتركة تحت اسم “السيف الأزرق 2025″، خلال الفترة من منتصف إلى أواخر أكتوبر الجاري.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن هذه التدريبات، التي تُعقد للمرة الثالثة، تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات التكتيكية والتقنية بين البحريتين وتعميق الصداقة والتعاون.

وكانت النسخة الأولى من مناورات “السيف الأزرق” قد جرت عام 2019، فيما جرت النسخة الثانية عام 2023، وركزت على تدريبات مكافحة الإرهاب خارج الحدود.

في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن التدريبات الروسية-الباكستانية المشتركة “دروجبا-2025” جرت في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، حيث شارك نحو 200 عسكري من كلا البلدين، بما في ذلك وحدات من القوات الخاصة الروسية.

وتركزت التدريبات على مكافحة الإرهاب الدولي وتعزيز التعاون العسكري بين روسيا وباكستان، فيما تستمر هذه المناورات المشتركة بين البلدين منذ عام 2016.